Lazio, Provedel out al derby: al suo posto ci sarà Maximiano

Problema dell'ultimo minuto per Sarri. A difendere i pali della Lazio nel derby non ci sarà Provedel. L'ex portiere dello Spezia ha 39 di febbre ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Secondo quanto riportato da Il Messaggero al suo posto ci sarà Luis Maximiano che in questa stagione ha poco in campionato. Davanti a lui Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj. Non partirà titolare neanche Immobile. Il numero 17 non verrà rischiato da Maurizio Sarri.