Lazio, Provedel: ”La sconfitta nel derby ci ha ferito parecchio”

"Far parte di questa squadra è una sensazione difficile da spiegare e poter vivere giornate come quelle di oggi mi rende orgoglioso di essere qui e spero di poter rendere i tifosi felici in questa giornata. Quello che dobbiamo dimostrare è che dopo una gara molto sentita che ci ha ferito parecchio l’unica cosa che conta è la partita di oggi. In passato abbiamo reagito anche ad altre sconfitte, il derby è un’altra cosa ma ci siamo preparati in settimana. Le vittorie ci servono per andare avanti".