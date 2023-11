Lazio, Patric: “Non pensiamo al derby, ma solo al Bologna. Ci giochiamo tanto”

Il difensore biancoceleste non vuole farsi distrarre dall'avvicinamento alla partita con la Roma: "Sarà una settimana fondamentale, ma ora conta solo la sfida ai rossoblú. Non dobbiamo sottovalutare niente"

Manca sempre meno al derby di Roma tra giallorossi e biancocelesti. Il match è in programma domenica 12 novembre alle 18. Entrambe le squadre, prima della super sfida dell'Olimpico, sono chiamate ad un tour de force che le vedrà impegnate anche in Europa. Nella conferenza stampa di presentazione alla gara con il Bologna, il difensore della Lazio, Patric, ha ribadito di non pensare già alla Roma: "Ormai il calcio di oggi è così, si gioca sempre e tanto. Sarà una settimana fondamentale, ci giochiamo tanto, ma ora conta il Bologna. Sarebbero tre punti uguali agli altri. Non dobbiamo sottovalutare alcun momento, nel calcio di oggi è difficile ogni partita”.