Lazio, nodo infortuni in vista del derby: il punto su Immobile, Luis Alberto e Hysaj

A una settimana dal derby tra Lazio e Roma, grande attenzione c'è anche e soprattutto per gli infortunati vista l'importanza del match. Se i giallorossi oggi dovranno fare a meno di Solbakken, Llorente, Belotti e Pellegrini ma con chance di recupero per la stracittadina. Anche la squadra di Sarri ha qualche problema di formazione dopo la sfida di Bologna:“Luis Aberto ha iniziato ad accusare disturbi gastrici, appena è stato sostituito ha avuto necessità di tornare negli spogliatoi. Ha avuto nausea, sensazione di vomito, è stato un po’ tranquillo, disteso, per preservarsi dalla temperatura non sicuramente mite che c’è in panchina - ha spiegato il coordinatore dello staff medico Fabio Rodia a 'Lazio Style Channel' -. Hysaj ha avuto una contusione importante della caviglia. Siamo riusciti a portarlo fino in fondo grazie alla sua sopportazione e disponibilità". Infine su Immobile:"Sta continuando nel migliore dei modi il programma riabilitativo. Viene sottoposto quotidianamente a controlli, in settimana faremo ulteriori check per monitorare la sua situazione”.