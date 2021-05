Lazio, Milinkovic-Savic in gruppo: sarà titolare al derby. Marusic in difesa

Il serbo indosserà una mascherina protettiva dopo l'operazione al setto nasale ma ci sarà mentre a sinistra ci sarà Lulic

A un giorno dal derby, allenamento di rifinitura anche per la Lazio. Da Formello confermata la buona notizia per Inzaghi: Milinkovic-Savic è recuperato. Il serbo si è allenato totalmente in gruppo, partitella e prove tattiche comprese, con una mascherina protettiva dopo l'operazione al setto nasale e - come riporta 'lalaziosiamonoi.it' - sarà titolare contro la Roma. Per quanto riguarda la difesa, invece, Simone Inzaghi sembra orientato a non rischiare e lasciare in panchina Luiz Felipe. Nei tre davanti a Reina, che tornerà titolare, pronto quindi Marusic insieme ad Acerbi e Radu. A centrocampo Lazzari a destra con Lulic a sinistra, Milinkovic-Savic,Leiva (che ha subito una botta ed è uscito zoppicando) e Luis Alberto. In attacco Immobile e Correa, con Muriqi e Caicedo pronti a subentrare.