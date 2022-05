Lazio, Luis Alberto: “Vogliamo arrivare davanti alla Roma”

Il centrocampista biancoceleste ha parlato prima del match con la Sampdoria: "Siamo le due squadre di questa città e vogliamo arrivare davanti ai giallorossi"

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro la Sampdoria evidenziando come per i biancocelesti lo stimolo maggiore in questo finale di stagione sia quello di arrivare davanti alla Roma in classifica e raggiungere la qualificazione alla prossima edizione di Europa League. Queste le sue parole: "È sempre uno stimolo in più, siamo le due squadre di questa città e vogliamo arrivare davanti a loro. Lo sanno tutti, chi arriva davanti alla fine sarà più contento". Poi una considerazione sulla gara: "Non c'è nessuna competizione con Milinkovic-Savic sugli assist, spero che oggi ne faccia cinque. Noi vogliamo solo i tre punti giocando da squadra come facciamo da tanti anni".