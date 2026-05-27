Pedro ha giocato la sua ultima partita da professionista. L'ex attaccante della Roma ha parlato del suo addio ai microfoni della Lazio e non ha dimenticato il trattamento riservatogli dai giallorossi. Lo spagnolo ha ricordato poi anche il primo derby vinto coi biancocelesti. Le sue parole: "Il momento più significativo? Il primo derby. Sapete quello che ho vissuto là (alla Roma, ndr.): mi hanno lasciato fuori, è stato molto complicato per me. Volevo fare una bella partita per tutti, per la gente e per me stesso. Ho segnato, abbiamo vinto e festeggiato. Era una cosa personale che mi serviva, è stato il momento più significativo che ho vissuto qui, anche se ce ne sono stati tanti altri".