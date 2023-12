Lazio, lesione all’adduttore per Luis Alberto: ko nel possibile derby di Coppa Italia

Brutta tegola in casa Lazio. Il centrocampista biancoceleste, Luis Alberto, ha riportato una lesione all'adduttore della coscia sinistra. Questo infortunio lo costringerà a rimanere ai box per almeno mese, saltando il possibile derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Si tratterebbe sicuramente di un'assenza pensante, ma ovviamente la Roma dovrà prima battere la Cremonese agli ottavi. Impegno non semplice per la squadra di Mourinho che già lo scorso anno è stata eliminata dalla competizione proprio dai grigiorossi. L'appuntamento è in programma per mercoledì 3 gennaio all'Olimpico.