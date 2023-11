Lazio, Lazzari: “Nei primi 10 minuti abbiamo sofferto la pressione della Roma”

Le parole dell'esterno biancoceleste: "L’altra mezz’ora abbiamo avuto 3-4 palle gol clamorose. Non dobbiamo mollare, siamo solo a metà"

Avete subito la pressione nei primi 15 minuti poi siete cresciuti. Come si gestiscono le forze ora? “I primi 10 minuti abbiamo sofferto la pressione ma alla fine hanno fatto due cross e due tiri. L’altra mezz’ora abbiamo avuto 3-4 palle gol clamorose. Non dobbiamo mollare, siamo solo a metà. Dobbiamo rientrare come negli ultimi 30 minuti”.