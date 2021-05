Lazio, Inzaghi: “Spero di recuperare Milinkovic per il derby”

Le parole dell'allenatore biancoceleste: "E' stato operato due giorni fa e ha riportato una brutta frattura: domani non ci sarà"

Milinkovic-Savic rischia di saltare la partita contro la Roma. Il centrocampista della Lazio due giorni fa è stato operato al setto nasale dopo la frattura rimediata nella partita contro la Fiorentina e non ci sarà domani contro il Parma. Nonostante questo Simone Inzaghi cercherà di recuperarlo in vista del derby: "Milinkovic-Savic è stato operato due giorni fa e ha riportato una brutta frattura: domani non ci sarà, speriamo di recuperarlo per il derby, ma dovremo vedere come reagirà".