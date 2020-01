Lazio, Inzaghi: “Derby? Non ci penso, prima c’è il Napoli”

La Lazio questo pomeriggio ha vinto 5-1 sulla Sampdoria, consolidando così il terzo posto e centrando l’undicesima vittoria consecutiva. I biancocelesti hanno eguagliato il record di vittorie della Roma di Luciano Spalletti nella stagione 2005/06. Nella prossima partita di campionato ci sarà il derby, nel quale ila squadra di Inzaghi proverà a battere il record dei giallorossi. Ma Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, non vuole pensare alla stracittadina: “Dodicesima vittoria di fila? É il nostro obiettivo. So cosa rappresenta un derby, ma non posso permettermi di pensare a quella gara: prima c’è la Coppa Italia con il Napoli”.