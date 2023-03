Lazio, infortunio Immobile: problema alla coscia destra. A rischio per il derby

La gara con la Roma è in programma il 19 marzo e il numero 17 è in forte dubbio

Ciro Immobile rischia di saltare anche il derby di ritorno. L'attaccante della Lazio aveva già alzato bandiera bianca in quello d'andata per un problema muscolare. La gara con la Roma è in programma il 19 marzo e il numero 17 è in forte dubbio, scrive La Gazzetta dello Sport. Oggi ha effettuato gli esami strumentali che hanno evidenzato una piccola lesione al bicipite femorale. In attesa di ulteriori test dovrà star fermo alcuni giorni. L'ex Toro era da poco tornato da un infortunio e ora rischia di saltare altre gare di campionato e di Conference League.