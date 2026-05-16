Dietrofront Sarri e Gasperini se la ride: "No, ha detto che non sarebbe venuto!"

Piove sul bagnato per la Lazio. Oltre a Zaccagni e Patric, a cui rischia di unirsi Danilo Cataldi per cui si deciderà solamente all'ultimo, si ferma anche il portiere, Edoardo Motta. Arrivato nel mercato di gennaio dalla Reggiana come secondo portiere, si è ritrovato titolare con l'infortunio di Provedel che ha già chiuso la sua stagione. Il giovane estremo difensore però, come riporta 'Sky Sport', ha accusato un problema muscolare e sarà costretto a saltare il match con la Roma. Al suo posto si scalda quindi Alessio Furlanetto, classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Lazio che però non ha mai esordito in prima squadra. Le uniche presenze tra i professionisti nelle avventure in Serie C con Renate e Fermana, l'ultima il 2 marzo 2024. In panchina per Sarri Giacomone e Pannozzo.