Lazio, Immobile punta al derby: oggi corsetta a Formello e colloquio con Sarri

Come per Mourinho anche per Sarri le preoccupazioni sono tante in ottica derby. Questa mattina rifinitura a Formello per la Lazio, in attesa domani dell'ultima e decisiva sfida di Europa League sul campo del Feyenoord. Immobile, argomento discusso più volte in questi giorni proprio in attesa del big match di domenica, dopo un breve colloquio con Sarri, ha svolto una corsetta con le scarpe da ginnastica intorno al campo. L'attaccante resta indisponibile, in attesa di capire più specificatamente i tempi di recupero.