Lazio, Immobile in Paideia per gli esami in vista del derby: “Sto bene”

Fiato ancora sospeso per Immobile, che questa mattina si è presentato in Paideia per testare i progressi al bicipite femorale della coscia sinistra. Da quanto riporta Il Messaggero, dopo aver seguito all'Olimpico la sconfitta dei suoi compagni di squadra contro la Salernitana, poco prima delle 8:30 l'attaccante della Lazio è arrivato nella clinica. Altro accertamento per monitorare i tempi di recupero e capire se riuscirà a rientrare per le ultime sfide del 2022. "Vediamo" la risposta di Ciro ai cronisti presenti in merito alla possibilità di farcela per il derby, oltre a uno "Sto bene". Un possibile recupero, ma miracoloso. L'intento del calciatore biancoceleste è quello di provarci già per la stracittadina di domenica, sapendo che sarà determinante il risultato della risonanza di oggi.