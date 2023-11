Lazio, Immobile: “Il derby è sempre una partita emozionante”

Cosa ha lasciato la vittoria contro il Feyenoord, piegato dal tuo 200° gol in biancoceleste? "La vittoria di martedì ci ha dato fiducia, sono stati tre punti importanti per il futuro di un girone davvero equilibrato. Spero che ci abbia lasciato tutta quella forza ed energia che ci servirà in vista del derby. In campionato abbiamo perso qualche punto di troppo e vogliamo recuperare".