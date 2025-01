Lazio, il countdown fa infuriare i tifosi: “Il coro è della Roma”. Rimosso il video

Non solo la sconfitta nel derby. A rovinare questo inizio 2025 in casa Lazio ci sarebbe anche una gaffe social da parte del club bianconceleste. I tifosi, infatti, sono furiosi per il lancio della collezione per i 125 anni dalla nascita. Il motivo? Nel video rilasciato dalla Lazio infatti si sente in sottofondo un coro, il bambino, protagonista del video, chiede di cosa si tratti al padre: "Questa è la nostra storia". Il problema è che il coro è sulla base della Marsigliese francese, e le parole sono le stesse della versione romanista che apre ormai tutte le partite da anni in curva Sud. "Ma veramente avete messo questo coro? Siete impazziti?", "Ma non se ne poteva scegliere un altro?", "Levate quel coro!", "Il coro che usano i romanisti? Società di dilettanti", alcuni dei commenti. Poco fa la Lazio ha deciso così di rimuovere il video dai canali social.