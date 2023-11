Lazio, i convocati di Sarri per il derby: c’è Luis Alberto. Out Zaccagni

La Lazio tramite i propri canali social, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il derby di questa sera (ore 18) contro la Roma. Una buona e una cattiva notizia per Sarri che potrà contare su Luis Alberto ma dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni. La coppia biancoceleste era uscita malconcia dalla sfida contro il Feyenoord. Lo spagnolo ha superato il fastidio al flessore e sarà della partita a differenza dell'esterno azzurro out per un problema al ginocchio.