Lazio, Hysaj e Patric out ma al derby ci saranno. Immobile torna a correre

La Lazio è tornata ad allenarsi oggi, a due giorni dalla sfida con l'AZ Alkmaar e cinque dal derby contro la Roma. A Formello, riporta 'lalaziosiamonoi.it', non si sono allenati Hysaj e Patric, oltre ovviamente a Ciro Immobile. Il terzino albanese salterà la trasferta olandese per la botta alla caviglia rimediata a Bologna mentre lo spagnolo ha avvertito il riacutizzarsi di problemi alla schiena. Regolarmente in campo invece Luis Alberto, che era uscito al Dall'Ara per un problema gastrointestinale, ma lo spagnolo partirà dalla panchina. Tutti e tre, comunque, ci saranno per il derby di domenica. Per quanto riguarda invece Immobile, in questi giorni effettuerà gli accertamenti e la sua presenza nel match con la Roma è difficilissima ma forse non ancora impossibile. Ieri ha lavorato in palestra e oggi ha ripreso a correre. In ogni caso serve un miracolo al capitano della Lazio, soprattutto calcolando i rischi di una nuova ricaduta.