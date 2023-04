Lazio, gli auguri a “Grazie” scatenano i tifosi giallorossi: “Di che città parlate?”

La grafica pubblicata sui canali social biancocelesti per il compleanno della città è protagonista di meme e sfottò dei tifosi giallorossi. Non mancano i riferimenti all'AZ Alkmaar e alla festa del Ringraziamento

"Grazie a tutti coloro che hanno fatto gli auguri alla nostra Città", con queste parole il profilo ufficiale della Lazio festeggia il compleanno di Roma. E i tifosi giallorossi si scatenano. "E come si chiamerebbe questa città?" chiedono, oppure "Nel 'Lazio' ci sono 378 comuni. Se non specificate come facciamo a sapere di quale città parlate?". E ancora: "Non ho capito abitano a Grazie?" La grafica, è al centro di meme di ogni genere, non mancano i riferimenti all'AZ Alkmaar, squadra che ha eliminato la Lazio dalla Conference League, e alla festa del Ringraziamento americana. Di seguito alcuni tweet presenti sui social.