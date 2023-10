Lazio-Feyenoord senza olandesi. Il club: “I nostri tifosi non sono benvenuti a Roma”

"Negli ultimi tempi una delegazione del Feyenoord si è recata due volte a Roma per discutere la possibilità di accogliere il pubblico in trasferta, ma è stata informata che i nostri tifosi non sono bennvenuti nella Capitale" come riporta una nota sul sito ufficiale del Club. "L'idea era di far partecipare alle due partite di Champions Legaue contro la Lazio (25 ottobre e 7 novembre) almeno tra i 1.200 e i 1.500 tifosi in trasferta. Il Feyenoord la considera una ipotesi fattibile e responsabile, sottolineando anche l'incontro praticamente senza incidenti con l'Atletico Madrid della scorsa settimana. Anche la Lazio sembra condividere questa opinione. Tuttavia, le autorità italiane hanno deciso diversamente, creando una nuova situazione anche per la partita casalinga di Rotterdam".