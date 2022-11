Lazio, Felipe Anderson: “Ogni derby è nella storia del calcio italiano”

Le partite precedenti sono incidenti di percorso. Le assenze non hanno pesato. "Non è uno sbaglio pensare che sia tutto apposto senza di loro. Ci hanno caricato, Immobile è stato con noi fino alla fine. Sono particolari che ci aiutano. Il percorso è lungo, dobbiamo aspettarli. Siamo forti”.

Immobile ti ha detto qualcosa? “Si, sa come fare. E’ un leader soprattutto per me che gioco nel suo ruolo. Mi ha dato dei consigli che non posso dire. Ci sta caricando molto”