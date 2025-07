Lazio, ennesima gaffe: sbagliate le informazioni sull’amichevole estiva – FOTO

Non c'è pace alle figuracce estive fatte dalla Lazio. Dalla presentazione della "Lazio Academy" a Rieti, scritta però "Accademy", ai pantaloncini della Roma comparsi nel video della ripresa test atletici. L'ultima gaffe però è proprio uno scivolone: il club biancoceleste ha in programma di affrontare due squadre greche quest'estate, ovvero l'Olympiakos e l'Atromitos. Sul proprio sito ufficiale, per promuovere la partita contro l'ultima squadra citata, sono state inserite delle informazioni sbagliate in merito all'identità del club avversario. I dati e la storia corrispondono invece a ciò che l'Olympiakos ha vinto negli anni, non l'Atromitos.