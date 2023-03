Lazio eliminata dalla Conference League: l’AZ Alkmaar vince 2-1

La Lazio saluta la Conference League e viene eliminata dalla competizione vinta lo scorso anno dalla Roma. I biancocelesti dopo la sconfitta dell'Olimpico perdono anche in Olanda contro l'Az Alkmaar 2-1. Felipe Anderson aveva illuso i ragazzi di Sarri con il gol al 21'. Non si è fatto attendere la reazione degli avversari che come all'andata hanno ribaltato il risultato. Decisive le reti di Karlsson e Pavlidis. Domenica ci sarà il derby alle ore 18.