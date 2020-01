Lazio-Cremonese, ancora cori dalla Curva Nord contro la mamma di Zaniolo

In Lazio–Cremonese, prima del momentaneo vantaggio dei biancocelesti siglato dal gol di Patric, dalla Curva Nord si sono risollevati i cori contro Francesca Costa: “La mamma di Zaniolo è una p…”. Nonostante il grave infortunio subito dal giovane talento giallorosso contro la Juventus, la tifoseria biancoceleste non sembra voler concedere riposo al giovane numero 22. Quello di oggi è solo l’ultimo dei tanti casi registrati da quando Zaniolo ha iniziato a vestire la maglia giallorossa, in precedenza Francesca Costa aveva difeso così il suo ragazzo: “Volevo dire a mio figlio che ha le spalle larghe e che penso che possa affrontare qualunque cosa se non si fa scalfire da migliaia di persone che insultano sua madre”.