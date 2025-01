Lazio, che gaffe sui social. E La Sapienza ironizza: “Serve un corso di marketing”

È stato ed è tuttora un derby da incubo per la Lazio, che sul campo ha perso 2-0 ma fuori continua a ricevere batoste. La più grande la gaffe dello stesso club biancoceleste nel video del countdown per i 125 anni che conteneva un coro vicino al tifo romanista. La clip è stata rimossa, ma ovviamente tra chat e social è circolata in maniera virale. Tanto che addirittura l'Università della Sapienza ha lanciato lo sfottò alla Lazio, condividendo un articolo che parlava proprio dell'erroraccio sul video celebrativo. "Quando serve proprio un bel corso di marketing! Magari proprio presso la Facoltà di Economica dell'Università La Sapienza", dice ironica la didascalia del post su Facebook della pagina ufficiale. Oltre al danno, una serie di beffe per la Lazio.