Lazio, Cataldi: “Oggi sarò il capitano. Serve tutto in una partita così”

Continua poi il centrocampista biancoceleste: "Sono il capitano oggi perché ci mancano due giocatori fondamentali. Darò il massimo"

Redazione

Danilo Cataldi ha parlato così a DAZN. Queste le sue dichiarazioni: "Ne ho visti e giocati tanti anche nel settore giovanile di derby. Adesso ne giochiamo un altro qui, ed è sempre speciale. Mi dispiace che solo a Roma si capisce che cosa si prova a giocare queste partite. Spero lo capisca tutta l’Italia".

Oggi con la fascia, come entrerai in campo?"Entro con lo spirito di sempre. Sono il capitano perché ci mancano due giocatori importanti però dobbiamo interpretare la partita nel migliore dei modi. Questa maglia per me è tutto e oggi ancora di più".

CATALDI A LAZIO STYLE CHANNEL

Il derby? "Serve tutto, in una partita così occorre mettere in campo tattica, tecnica, emozioni, cattiveria. Non è necessario neppure parlare di questa partita, si prepara da se. Chi vive il quotidiano di questa città sa cosa voglia dire questa partita".

Cosa servirà? "Dovremo mettere qualcosa in più, non abbiamo l’alibi delle assenze nonostante manchino due elementi fondamentali. Dobbiamo trarre dalle assenze la forza per mettere qualcosa in più, è la partita perfetta per farlo".

Capitano? "La fascia al braccio è una responsabilità importante, sono contento e onorato di farlo in una gara simile, cercherò di fare del mio meglio per trasmettere qualcosa in più e cosa voglia dire questa partita per noi".