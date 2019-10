Vince la Roma, ma porta a casa 3 punti anche la Lazio all’Olimpico contro il Torino. Le due romane calano il poker e si lanciano la sfida per il quarto posto, per ora ricoperto dai giallorossi con 19 punti. Sotto di una lunghezza c’è la squadra di Simone Inzaghi e Caicedo in mix zone ha parlato del derby Champions: “Non ci interessa quello che fa la Roma, noi dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo“.