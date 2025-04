Lazio-Bodo, l’ironia dei tifosi per le strade e l’offerta lampo al supermercato

L'eliminazione dall'Europa League dei biancocelesti ha scatenato i meme e gli sfottò sui social ma anche in giro per la Capitale

Nella serata di ieri, la Lazio ha salutato l’Europa League, eliminata ai calci di rigore dal Bodø/Glimt nel match di ritorno dei quarti di finale. L’eliminazione non è passata inosservata, soprattutto agli occhi dei tifosi della Roma, che hanno colto al volo l’occasione per punzecchiare i cugini laziali con sfottò e meme di ogni tipo. Qualche battuta è comparsa anche per le strade di Roma con scritte dal tono ironico come “Oh Noo-slin” – gioco di parole tra il lamento per la sconfitta e il nome dell’attaccante biancoceleste – e “17/04/25: Godø!”, un chiaro riferimento alla data dell’eliminazione e al nome del club norvegese che ha spento i sogni europei della Lazio.