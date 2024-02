Lazio-Bayern, striscione nazista in Curva Nord: riferimento al ‘Putsch’ di Hitler

"L'unica cosa che vi invidiamo è la birreria", questo lo striscione esposto in Curva Nord durante Lazio -Bayern Monaco. La scritta può sembrare ironica, ma in realtà è un riferimento al nazismo, scrive Fanpage. Infatti, si riconduce al Putsch di Monaco (detto anche della birreria) che fu un tentativo di colpo di stato del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori guidato da Adolf Hitler . Circa 2000 nazisti marciarono al centro della città persero la vita 16 uomini membri del gruppo politico e 4 agenti di polizia.

