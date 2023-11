Lazio, ansia squalifiche in vista del derby: nervi tesi a Bologna, rischia Romagnoli

La Lazio è in ansia in vista del derby. Il motivo è la possibilità che il Giudice Sportivo ufficializzi sanzioni aggiuntive su segnalazione dell'arbitro La Penna costringendo qualcuno a saltare la supersfida con la Roma. Come riporta 'Il Messaggero', al fischio finale del match perso col Bologna venerdì gli animi erano accesissimi a causa dell'atteggiamento di sfottò dei giocatori rossoblù nei confronti dei biancocelesti. Nervi tesi anche nel tunnel verso gli spogliatoi, anche se a Formello assicurano che non ci sono stati contatti. Tra i più arrabbiati c'erano Patric e Romagnoli, con il numero 13 che era già ammonito. In caso di nuove sanzioni è soprattutto lui a rischiare un secondo giallo con conseguente squalifica. Oggi arriverà il referto dell'arbitro più altre segnalazioni eventuali degli 007 della Procura Federale. Anche se pare non si sia andati oltre qualche parola di troppo. Martedì arriverà il comunicato del Giudice Sportivo con le sanzioni e l'ansia comunque c'è.