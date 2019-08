Lazio, ansia Milinkovic-Savic: il serbo a rischio per il derby contro la Roma

Il campionato di Serie A non è ancora partito, ma nella capitale già si respira aria di derby. Questo perché lo scontro tra Lazio e Roma è in programma già alla seconda giornata, fissato per il primo settembre alle 18. E così ogni stop fisico diventa un rischio per entrambi gli allenatori: lo sa bene Simone Inzaghi, in apprensione per le condizioni di Sergej Milinkovic-Savic. Il gigante serbo si è infortunato nell’amichevole giocato oggi dai biancocelesti contro l’Al Shabab del ritiro di Marienfeld. Secondo Sky Sport, si tratterebbe di un fastidio al tendine che potrebbe costringere il classe ’95 ai box per qualche settimana. Oltre al calciomercato, per i tifosi laziali c’è un’altra insidia per Milinkovic-Savic nella strada che porta al derby con la Roma.