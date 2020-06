Lazio, all’Olimpico le sagome dei tifosi e parte lo sfottò dei romanisti: “SSL…CartoNati prima” – FOTO

Roma e Lazio riprenderanno la loro stagione nel primo infrasettimanale dopo i recuperi della 25^ giornata in programma il 20 giugno. In questi giorni, però, ha fatto rumore la notizia che la società biancoceleste riempirà lo stadio Olimpico con i cartonati dei propri tifosi, un’iniziativa che nasce in Germania con il Gladbach. I tifosi giallorossi non hanno perso tempo e in città è subito sfottò nei confronti dei cugini. “SSL… CartoNati prima!” recita uno striscione comparso nella Capitale in merito alla trovata di marketing del club di Lotito.