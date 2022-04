Lazio, Acerbi torna sul derby perso contro la Roma: “Non siamo scesi in campo”

Il centrale della Nazionale e di Maurizio Sarri è tornato a parlare della stracittadina persa contro i giallorossi

Il difensore centrale della Lazio, Francesco Acerbi, ha parlato ai microfoni di Dazn all'intervallo del match contro il Sassuolo. I biancocelesti dovevano riscattare la pessima prestazione offerta nel derby contro la Roma, e proprio su questo si è espresso il numero 33 di Sarri: "Reazione giusta dopo il derby, lì non siamo scesi in campo e dovevamo riscattarci. Stiamo giocando molto bene contro una squadra fresca, forte, che se ha spazio per ragionare può far male. La risposta c’è e dobbiamo continuare così “.