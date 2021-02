Lazaro-Giugliano, la Roma femminile batte 2-0 l’Empoli – FOTO

Nessun problema per la Roma femminile, che al Tre Fontane batte 2-0 l’Empoli. A segno Paloma Lazaro con un colpo di testa (decimo gol stagionale) nel primo tempo e Manuela Giugliano (fresca di qualificazione agli Europei con la Nazionale) all’80’. Con questi tre punti la squadra di Betty Bavagnoli va a 25 punti al quarto posto in classifica.

A fine partita le parole dell’allenatrice giallorossa Bavagnoli.

Quanto è stato difficile sbloccare il match?

Molto. Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata, che gioca bene con atlete giovani che sono messe in campo bene e sanno giocare. Nel primo tempo nonostante non siamo riuscite a fare più di un gol siamo state brave a curare bene le due fasi. Non abbiamo concesso quasi nulla, poi purtroppo non è arrivato il secondo gol nel primo tempo, ma una volta forse questo tipo di vittorie avremmo rischiato di perderle o pareggiarle. Mi è piaciuta molto la mentalità della squadra e lo spirito di sacrificio.

Chi entra dalla panchina lo fa con lo spirito giusto.

Qquesto è il cambiamento che mi aspettavo. Siamo un gruppo che ha lavorato tanto e ora sta raccogliendo i frutti del lavoro e lo fa con tutti gli effettivi, non solo con le undici titolari. Questo mi dà soddisfazione, perché le ragazze che sono entrate hanno fatto il loro dovere e hanno avuto uno spirito di sacrificio enorme.

Stanno arrivando i gol dal centrocampo.

Nel girone di andata non riuscivamo a raccogliere tanto nei risultati, adesso segnano non solo le attaccanti ma anche le centrocampiste, chiunque può arrivare a segnare. Questa è il grande passo in avanti che abbiamo fatto.