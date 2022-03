Lavoro su singoli, palle inattive e punte in aiuto: così Mou ha blindato la Roma

Quindici partite senza subire reti: a Trigoria si studiano i movimenti a partire dagli attaccanti fino a Rui Patricio come non succedeva da tempo. E il ritorno di Smalling è stato determinante

Il primo dato è che la Roma per quindici volte in questa stagione non ha preso gol. Il secondo è che in 10 di queste partite in campo c’era dall’inizio il signore della difesa: Chris Smalling. Basta questo a spiegare la rinnovata solidità difensiva della Roma che, per dieci volte in stagione, ha vinto di misura una partita? No. Per quanto l’inglese sia senza dubbio il leader del reparto - lo sa lui, lo sa Mou, lo sanno i compagni - la Roma si è ritrovata una squadra solida grazie anche ad altri fattori. Il lavoro su tutti i singoli (Kumbulla in primis, ma anche Ibanez), quello molto approfondito nell’area video (ai calciatori vengono fatti rivedere in sequenza errori e cose fatte bene, come se fossero a scuola) e quello in campo sulle palle inattive. Difensive (piazzamento a zona e a uomo, lavoro certosino sugli attaccanti avversari e le loro caratteristiche) e offensive. Anche qui, un dato: nessuna squadra ha segnato più gol della Roma in questa stagione in Conference League: 19, di cui quattro dagli sviluppi di corner, altro primato del torneo.