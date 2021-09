Lavoro in vista della Roma: oggi doppia seduta del Sassuolo

La squadra si è allenata allo Stadio Ricci, vista la presenza della Nazionale al Mapei Football Center

Il Sassuolo continua la preparazione per la sfida di domenica contro la Roma. Come riporta il sito ufficiale, la squadra si è allenata allo Stadio Ricci, vista la presenza della Nazionale al Mapei Football Center. La seduta ha previsto messa in azione, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni tecniche specifiche. Nel pomeriggio invece esercitazioni tecnico tattiche e partitella su campo ridotto. Il programma di domani prevede allenamento pomeridiano al Mapei Football Center.