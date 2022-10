L’emozione di Rosella Sensi per De Rossi: “Non c’è ruolo che ti si addice di più”

È la Spal la prima squadra da allenatore 'titolare' di Daniele De Rossi. Manca ancora il comunicato, ma il club ferrarese - che ieri sera ha esonerato Venturato - ha già annunciato sui social l'arrivo dell'ex capitano della Roma, che lascia quindi lo staff di Mancini in Nazionale. E intanto cominciano ad arrivare i messaggi di 'buona fortuna' da amici ed ex compagni, a partire da Rosella Sensi: "Sarai felice ed emozionato. Lo sono anche io mentre ti immagino in questa nuova veste. Ma non c’è ruolo che ti si addice di più per il carattere e la determinazione che hai sempre dimostrato. Oggi inizia la tua carriera da allenatore e ti auguro di toglierti tutte le soddisfazioni che meriti. E anche di più, ha scritto su Instagram.