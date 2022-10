L’attesa di Dybala: dalla fisioterapia alla visita dei suoceri

Il conto alla rovescia è iniziato. Ma il tempo sembra non passare mai. Paulo Dybala in attesa della nuova risonanza magnetica in programma per il fine settimana, si stia sottoponendo a delle cure fisioterapiche particolari a cui in passato avevano fatto ricorso le stelle di tennis, golf e basket. Tutto questo, mentre la Joya sente sempre di più intorno a sé l’affetto dei tifosi della Roma e lo stimolo della sua nazionale, che vuole averlo a Mondiale. Per rendere l'attesa meno severa, nella casa romana di Dybala sono arrivata anche i genitori della fidanzata, Oriana Sabatini, il cui papà Osvaldo è il fratello di Gabriella, indimenticabile campionessa di tennis argentina. Una famiglia non banale, visto che Osvaldo è sposato con Catherine Fulop, attrice e modella venezuelana, anche se a tirare le file di tutto è Alicia, la mamma di Paulo, la prima ad accogliere il figlio ogni giorno che torna dal lavoro riabilitativo a Trigoria.