L’Atletico “tifa” Roma: contro il Siviglia in curva c’è una bandiera giallorossa – FOTO

Quando giovedì Siviglia e Roma si sfideranno nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, i tifosi dell’Atletico di Simeone non avranno dubbi sulla squadra da tifare. Un po’ perché gli andalusi sono gli avversari nella corsa alla Champions, un po’ perché le tifoserie giallorosse e di Madrid sono gemellate. L’ultimo episodio poco prima del fischio d’inizio in Liga contro la squadra di Monchi: nella coreografia della curva dell’Atletico è apparsa una bandiera con lo stemma Roma, che poi è stata sventolata anche nel corso della partita. Lo scorso anno il gruppo Roma era stato “ospite” della tifoseria madridista in occasione del derby contro il Real.