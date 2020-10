L’appello di Jesus: “Le misure di sicurezza le nostre uniche armi. Se siamo squadra vinciamo”

“La forza di un sorriso nasconde la bellezza della vita”. Juan Jesus richiama tutti al senso di responsabilità in questo momento complicato per l’Italia e per il mondo a causa della pandemia di Covid-19. Il difensore brasiliano ha lanciato un bel messaggio sui social, con un’istantanea dell’allenamento a Trigoria, colto in un momento di sorrisi con i compagni: “In un periodo così difficile per tutto il Mondo, possiamo solo seguire le misure di sicurezza: mascherina, distanza, lavare spesso le mani. Per il momento sono le uniche armi che abbiamo per contrastare il virus e tornare il prima possibile (si spera) ad abbracciarci e sorridere tutti insieme. Rispettando sempre il prossimo con educazione e attenzione. Perché quando siamo tutti uniti come una squadra, poi si vince”.