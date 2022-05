Lapo Elkann si schiera con i tifosi giallorossi: “Anticipate la Roma”

Le sue parole: "Sarebbe giusto dare più tempo per preparare la finale"

Lapo Elkann, imprenditore e noto tifoso juventino, si è schierato sui social con i tifosi giallorossi che hanno chiesto l'anticipo per l'ultima giornata di campionato: "Mi auguro che la Roma possa vincere la finale. Unica squadra nelle competizione europee, da italiano non posso che sostenerla. E sarebbe giusto dare più tempo ai giallorossi per preparare la finale. #AnticipatelaRoma". L'hashtag è in tendenza su Twitter ma la Lega Serie A non ha ancora preso una decisione ufficiale sulla gara dello stadio Olimpico di Torino in programma 3 giorni prima la finale di Conference League.