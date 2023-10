Lanna: “Ancora non ho digerito il gol di Vavra, mi crollò il mondo addosso”

News as roma: tutte le notizie

L'ex difensore, oggi presidente della Samp, era in campo la sera di Roma-Slavia Praga: "Meritavamo noi di andare in semifinale"

Redazione

Marco Lanna, difensore della Roma dal 1993 al 1997, c'era in quella maledetta sera di 27 anni fa. L'attuale presidente della Sampdoria ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista a Il Messaggero proprio nel giorno della sfida tra Roma e Slavia Praga. Ecco le sue parole:

Cosa ricorda di quella sera?

“Partiamo dalla fine, il gol di Vavra nel secondo tempo supplementare che ci costò il passaggio del turno. Avevamo giocato una grande partita, la doppietta di Moriero e la rete di Giannini erano abbastanza per andare avanti, poi, incredibilmente arrivò quel gol che non riesco ancora, a distanza di ventisette anni, a digerire”.

Lei, difensore, fu parte in causa di quell’azione.

“Ricordo che Aldair scivolò ed io provai a chiudere su Vavra, ma riuscii solamente a toccare il pallone con i tacchetti. Purtroppo non fu abbastanza, finì in rete e mi crollò il mondo addosso perché meritavamo davvero di andare noi in semifinale”.

A Roma ha giocato quattro stagioni, che ricordi ha?

“Sono stati anni fantastici. La Roma era una buona squadra ed è stato bello farvi parte. Un capitolo a parte lo meritano i tifosi. Sono davvero unici e ogni volta che scendevo in campo all’Olimpico non potevo credere ai miei occhi. Ci sostenevano in una maniera incredibile”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.