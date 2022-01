Landucci: “Fatti quattro gol, ultimamente facevamo fatica a segnare”

Le parole del vice di Allegri: "All'inizio abbiamo avuto difficoltà da quel lato ma poi siamo usciti bene, sfruttando anche Dybala che ha qualità importante"

Morata la chiave fondamentale. Può essere una svolta per lui e per la squadra? Sicuramente ci dà morale. Ci aspettavamo la Roma 3-5-2 invece poi si sono messi con il 4-2-3-1 e ci siamo messi a giocare la palla. Morata ci ha dato qualità e profondità. Determinante. Sono contento per lui.

Per settanta minuti sembrava piccoli rispetto alla Roma, poi avete segnato tre gol in sette minuti. Se l’aspettava? Ci speravo. Nell’ultima partita abbiamo fatto 22 conclusioni in porta. Il gol del 2-3 ci ha dato morale perché eravamo in difficoltà e siamo ripartiti. Non siamo partiti bene in entrambi i tempi e poi abbiamo fatto una buona gara, la squadra ci ha creduto e il calcio è bello anche per questo. Bella vittoria, siamo contenti.