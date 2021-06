Lampo Spinazzola, scatto a 34 km/h: è il più veloce di Euro2020

Leonardo Spinazzola è il giocatore più veloce del primo turno di Euro 2020. Il terzino sinistro azzurro e della Roma, secondo un report dell’Uefa, ha raggiunto durante uno scatto la velocità di 33,8 km/h. Nessuno in tutta la competizione...

Leonardo Spinazzola è il giocatore più veloce del primo turno di Euro 2020. Il terzino sinistro azzurro e della Roma, secondo un report dell'Uefa, ha raggiunto durante uno scatto la velocità di 33,8 km/h. Nessuno in tutta la competizione è arrivato a toccare la stessa velocità del classe 1993. Spinazzola contro la Turchia è stato anche eletto migliore in campo. Questa sera contro la Svizzera dovrebbe partire ancora dal primo minuto. Buone notizie per Mancini dunque, ma pure per Mourinho che punterà su di lui nella prossima stagione. Spinazzola è tra i pochi intoccabili della Roma e sarà il titolare sulla fascia sinistra.