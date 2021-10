Lamela: “Mourinho è un allenatore con una mentalità fantastica”

L'argentino: "E' anche una grande persona, uno dei tecnici più importanti che ho avuto in carriera"

Erik Lamela torna a parlare di Josè Mourinho, suo ex allenatore quando indossava la maglia del Tottenham: "E' un allenatore con una mentalità fantastica, uno di quelli che più importanti che ho avuto in carriera - ha detto l'ex giallorosso intervistato da The Times - Lui ha provato a fare il meglio per il Tottenham, abbiamo lavorato molto insieme per il club. E' anche una grande persona e sono stato contento in quel periodo che abbiamo trascorso insieme". Lamela, oggi al Siviglia, ha incontrato lo Special One questa estate in occasione di un'amichevole della Roma contro il club spagnolo durante il precampionato in Portogallo.