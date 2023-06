Lamela ai tifosi: “Capisco la rabbia, ma niente cambierà il mio amore per la Roma”

Erik Lamela scrive ai tifosi della Roma. L'argentino è stato protagonista di uno degli episodi arbitrali contestati a Taylor dai giallorossi, ovvero il braccio largo su Ibanez che poteva e doveva portare al rosso per lui. E poi il 'coco' ha segnato dagli 11 metri nella lotteria finale che è costata l'Europa League alla squadra di Mourinho. Una rabbia che si è diretta anche verso lo stesso Lamela, che però su Instagram ha voluto mettere in chiaro le cose: "Ciao a tutti i romanisti... Voglio fare i complimenti a tutti per il percorso che avete fatto e per come avete giocato la finale. La Roma significa troppo per me, è stata la mia prima squadra in Europa e sarà sempre l'unica in Italia. Non avrei mai voluto giocare una finale contro di voi, ma chissà perché il destino ha voluto così. Avrei voluto salutarvi sotto la curva, ma ero troppo nervoso ed emozionato. Capisco il vostro dolore e capisco quelli che sono arrabbiati con me, ma vi dico che niente e nessuno cambierà mai l'amore che sento per quella maglia. Io sono orgoglioso di averla indossata e amerò per sempre l'A.S.ROMA. FORZA E GRAZIE ROMA SEMPRE". E a corredo una serie di foto del suo periodo alla Roma e del figlio che indossa la maglia giallorossa. Un post che è stato molto apprezzato dai romanisti, basta leggere i commenti.