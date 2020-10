L’agente di van de Beek: “Era vicino alla firma con la Roma. Monchi ci puntava”

Guido Albers, agente dell’olandese Donny Van de Beek (passato nell’ultima sessione di mercato dall’Ajax al Manchester United per 45 milioni) ha rivelato un’interessante retroscena di mercato riguardante il suo assistito. Secondo Albers, infatti, la Roma sarebbe stata vicina alla firma di Van de Beek due anni fa. Queste le sue parole ad Inside Football: “Due anni fa la Roma era molto interessata, ma in quel momento Donny non era pronto per andare in Italia. Monchi e Balzaretti avevano un buon progetto per lui”. I tifosi giallorossi, assoceranno automaticamente il nome di Van de Beek al secondo infortunio di Nicolò Zaniolo al crociato del ginocchio sinistro, avvenuto nel penultimo match tra Olanda e Italia in Nations League.