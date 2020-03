L’agente di Spinazzola e Politano: “Chi ha provato a fare l’operazione sa come sono andate le cose”

Davide Lippi torna a parlare dello scambio non riuscito a gennaio tra Roma e Inter con protagonisti Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, che avrebbero dovuto cambiare maglia nel mercato invernale: “Le cose sono andate in un certo modo – ha detto a TMW -. Sono sempre convinto che le cose vadano come devono andare. Spinazzola ha fatto buone partite con la Roma e i giallorossi sono contenti di lui, Matteo è andato al Napoli. Va bene così, senza polemiche ulteriori. Chi ha tentato di fare questa operazione sa come sono andate le cose”. Entrambi avevano sostenuto le visite mediche, poi alcuni intoppi nella trattativa tra i due club ha sancito lo stop definitivo e il rientro nelle rispettive società.