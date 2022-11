L’agente di Karsdorp sbotta: “Vogliamo spiegazioni. Rick non si tratta così”

Non accenna placarsi la vicenda interna tra Mourinho e Karsdorp. L'agente del terzino giallorosso, Johan Henkes, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale olandese Nos per difendere e tutelare il proprio assistito: "Siamo sorpresi dalle dichiarazioni di Mourinho e che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma abbiano fatto il suo nome". Questo il primo messaggio lanciato da Henkes che poi prosegue: "Vogliamo che la società ci spieghi cosa ha detto l'allenatore e come lo ha fatto". Il procuratore di Karsdorp ha poi concluso chiedendo rispetto per il proprio assistito: "Non è così che si tratta un giocatore che ha giocato per l'AS Roma per cinque anni".